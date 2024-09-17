مستشار نتنياهو يحذف تغريدة أشار فيها لمسؤولية إسرائيل عن هجمات "البيجر" فى بيروت

كتب أحمد عبد الرحمن

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن مستشار بنيامين نتنياهو حذف تغريدته التى أشار فيها إلى مسؤولية إسرائيل عن هجمات بيروت بعد دقائق من نشرها، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وكان حزب الله اللبناني قد قال تعليقا على انفجارات أجهزة بيجر: "انفجر قرابة الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء عدد ‏من أجهزة تلقي ‏الرسائل المعروفة بالـ"بيجر" والموجودة لدى عدد من العاملين في وحداتنا ومؤسساتنا ‏المختلفة".

وأضاف في بيان: "أدّت هذه الانفجارات الغامضة الأسباب حتى ‏الآن إلى استشهاد طفلة واثنين من الأخوة ‏وإصابة عدد كبير بجروح مختلفة، وتقوم أجهزتنا المختصة حالياً بإجراء تحقيق واسع النطاق ‏أمنياً وعلمياً لمعرفة الأسباب ‏التي أدّت إلى تلك الانفجارات المتزامنة".

وأوضح قائلا: "تقوم الأجهزة الطبية والصحية بمعالجة الجرحى ‌‏والمصابين في عدد من المستشفيات فى مختلف المناطق اللبنانية.

واختتم: "ندعو أهلنا إلى الانتباه من ‏الشائعات والمعلومات الخاطئة والمضلّلة التي تقوم بها ‏بعض الجهات بما ‏يخدم الحرب النفسية لمصلحة العدو الصهيوني، ونؤكد أنّ المقاومة بكافة مستوياتها ومختلف وحداتها في أعلى جاهزية ‏للدفاع عن لبنان وشعبه ‏الصامد".

وفى عملية اختراق أمنى كبير تحدث فى الشرق الأوسط، انفجارات متزامن لجميع أجهزة "بيجر" المحمولة فى مناطق متفرقة من لبنان، وكذلك أجزاء من الأراضى السورية.