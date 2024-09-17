اليوم السابع
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بمشاركة 12 الف متخصص وعارض

محمود أبو زيد وخليفة بن طحنون يفتتحان المعرض العالمى للمرافق وشركات المياه

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 09:39 ص
محمود أبو زيد وخليفة بن طحنون يفتتحان المعرض العالمى للمرافق وشركات المياه محمود أبو زيد و خليفة بن طحنون يفتتحان المعرض العالمي للمرافق
كتبت أسماء نصار

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افتتح الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، يرافقه الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه، المعرض العالمي للمرافق 2024، الذي يُقام في مركز "أدنيك" أبوظبي علي هامش المنتدي العربي السادس للمياه.

وقاما طحنون  و أبو زيد، بجولة داخل أجنحة المعرض للإطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في قطاعات المرافق والمياه والصرف.

شارك في الجولة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة و سارة عوض مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة و منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة بأبو ظبي والدكتور حسين العطفي أمين المجلس العربي للمياه.

كما تفقد الحضور عددًا من أجنحة الشركات المحلية والعالمية الرائدة، التي تعرض حلولاً تكنولوجية مبتكرة في القطاع، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون المشترك، من خلال تضافر جهود مختلف الجهات المعنية، لإيجاد حلول فعالة للتحديات التي تواجه استدامة قطاعي المياه والكهرباء.

وأكد الشيخ  خليفة بن طحنون، حرص والتزام دولة الإمارات دعم تبنّي الحلول المبتكرة، لضمان فاعلية وكفاءة مستقبل قطاع المرافق إقليمياً ودولياً.

وًقال وزير الطاقة والبنية التحتية بالإمارات سهيل المزروعى، " نسخة هذا العام  من المؤتمر العالمي للمرافق والمعرض تستقطب  أكثر من 12 ألف متخصص وخبير عالمي في قطاع مرافق الكهرباء والمياه، لتسليط الضوء على أحدث التطورات البحثية والخدمات التقنية والحلول المبتكرة لرسم ملامح مستقبل هذا القطاع الحيوي"، كما يهدف الحدث إلى تعزيز التواصل وعقد مباحثات الأعمال مع الشركات والجهات المشاركة، إلى جانب استعراض أحدث الحلول والخدمات والتقنيات المبتكرة، التي تسهم في خفض انبعاثات الكربون وترشيد التكاليف.

 







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