محافظ كفر الشيخ لإكسترا نيوز: مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" غير مسبوقة

كتب الأمير نصرى

قال اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، إن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»، مبادرة غير مسبوقة تستهدف التنمية الشاملة بمفهومها الواسع للإنسان، حيث تُقدم خدمات للمواطن عن طريق التكامل بين كافة الجهات الخاصة بالقطاع الصحي والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم.

وأضاف «عبدالمعطي»، خلال لقائه مع أميرة قمر مراسلة قناة إكسترا نيوز، قائلًا: « يوجد قوافل لكافة القرى بمحافظة كفر الشيخ، بالتشارك والتكامل مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة بكافة الوزارات المختلفة».

وتابع: «حتى نضمن نجاح المبادرة وكافة فعاليتها أنشأنا غرفة عمليات في غرفة السيطرة بديوان المحافظة لمتابعة كافة الأعمال التي تتم من خلال المبادرة بحيث هناك تواصل مستمر على مدار الساعة مع كافة العاملين في كافة القرى للإطمئنان على سير العمل من ناحية ووجود اي عراقيل من ناحية أخرى».

وواصل محافظ كفر الشيخ: «أولينا اهتمام بكل مركز ومدينة في المحافظة للاستفادة من المبادرة، وأنشأنا منفذ لبيع السلع الغذائية ومستلزمات المدارس في نقطة لتجمع في كل مركز من المحافظة لكافة الخدمات سواء خدمات الحكومية أو المقدمة من القطاع الخاص او منظمات المجتمع المدني».