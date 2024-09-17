اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 10:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يشهد فعاليات إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة"

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 08:32 م
محافظ جنوب سيناء يشهد فعاليات إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" انطلاق المبادرة
جنوب سيناء _ فايزة مرسال مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد  اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء منذ قليل،  إطلاق المبادرة الرئاسية (بداية) بالمحافظة  بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء حسن خيرى السكرتير العام المساعد المحافظة والقيادات التنفيذية بالمحافظة

وقال اللواء خالد مبارك، إن المبادرة تستهدف بناء الإنسان  وتقديم خدمات شاملة سواء في الصحة أو البريد أو التعليم وغيرها من الخدمات ،فبناء الإنسان ركيزة  بناء الأمم

وتابع المحافظ أن أن المبادرة تركز على الشباب فهم جيل المستقبل ،والمبادرة تعمل على توفير كافة أوجه الدعم لهم ليحظوا بصحة وتعليم جيد
وأوضح المحافظ شارك في المبادرة الرئاسية (بداية) جميع المديريات الخدمية منه الصحة، والشباب والرياضة، والأوقاف، والقوى العمل والتضامن الاجتماعي والإسعاف
ومن جانبه قال الشيخ السيد يوسف غيط وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء ان مبادرة (بداية)100يوم  نشارك بدعم 2طن للحوم الصكوك  توزيع على الأسر الأكثر احتياجًا  وندوه دينية وتوعية عن طريق المساجد بجميع مدن المحافظة
وأشار محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة نشارك في المبادرة الرئاسية بداية 16شاب لسباقات الدراجات  و30شاب وفتاة لبرلمان التطوع
 







اخبار

اخبارمصرية

اخبار المحافظات

اخبار المحافظه

اخبار محافظه جنوب سيناء

مبادرة الرئاسية بداية

قوافل طبية

شاب

دعم




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة