محافظ بني سويف يشهد فعاليات تدشين المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،إطلاق المبادرة الرئاسية، بداية جديدة لبناء الإنسان، من أمام ديوان عام المحافظة، والتي قام باطلاق شارة البدء لها اليوم من العاصمة الإدارية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تأتي المبادرة في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستثمار فى رأس المال البشرى، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة، لتشمل جميع الفئات العمرية، بهدف تنمية الإنسان.

حيث تابع المحافظ يرافقه نائبه بلال حبش فعاليات تدشين واطلاق المبادرة من أمام ديوان عام المحافظة ، من خلال اصطفاف المعدات والمركبات والسيارات، بمشاركة كافة الجهات الحكومية والخدمية في كافة القطاعات بالمحافظة، للمشاركة في المبادرة لتحسين جودة حياة المواطنين وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وفى كلمته خلال تدشين المبادرة، أعلن المحافظ اطلاق المبادرة من محافظة بني سويف، مشيرا إلى أهمية مبادرة "بداية" التى تستهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال عدة محاور في مجالات الصحة والتعليم وتأمين فرص العمل ونحوها، وذلك بهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة.

حيث تهتم المبادرة بالأسرة المصرية عبر برنامج متكامل، وترتكز أيضا على بناء الوعي، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة.

وأشار المحافظ أن المبادرة تكتسب أهميتها من كونها تهدف إلى تنفيذ برامج وتقديم خدمات تصل للمواطن المصري بشكل سريع ومؤثر، مشيرا إلى أن تدشين المبادرة من العاصمة الإدارية كمركز رئيسي للدولة المصرية لتشمل كافة المحافظات في الأماكن المتفق عليها، علي ان تستمر فاعليات المبادرة لمدة ١٠٠ يوم من بداية التدشين.

وكانت المحافظة قد أتمت استعدادتها أمس الأثنين من خلال اجراء بروفة تجريبية أشرف عليها نائب المحافظ بلال حبش نائب المحافظ، وذلك بجانب الاجتماعات العديدة التي تم عقدها والتنسيق بين المديريات المختصة لمناقشة وإنهاء الاستعدادات للمبادرة الرئاسية.



