محافظ المنوفية يتابع مستجدات الأعمال الإنشائية لمستشفى أشمون

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، على متابعة المشروعات التنموية والخدمية وفى مقدمتها مشروعات الرصف والتطوير لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الانسان المصري.

و تابع محافظ المنوفية جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا لخطة الرصف والتطوير، حيث جارى أعمال تسوية وحفر بلاعات الامطار ورفع المناسيب بشارع مصطفى فهمى، و تسوية ودك السن بشارع ضيف استعدادا للبدء في وضع طبقة الرصف النهائية، وكذا متابعة أعمال الرصف بطريق المنطقة الصناعية بطول 1200متر ومسح وسنفرة ورفع المناسيب على طول الطريق، وتجهيز الرصيف والجزيرة الوسطى استعدادا لأعمال الرصف.

وفى مركز ومدينة الشهداء، تم متابعة أعمال فرد طبقة السن بشارع داير الناحية بقرية دراجيل بطول 1700متر وأعمال فرد طبقة السن بشارع داير الناحية بقرية منشأة السادات بالوحدة القروية بزاوية الناعورة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، بالإضافة إلى متابعة الأعمال الانشائية بالمول التجاري متعدد الطوابق بميدان مصطفي كامل بشارع بورسعيد بمدينة الشهداء والمقام على مساحة 300م2 بإجمالي 33 محل تجاري بتكلفة إجمالية تصل إلى 18 مليون جنيه ، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء علي الأسواق العشوائية وتوفير فرص عمل جادة للشباب للحد من البطالة.

وفى مركز ومدينة أشمون، تابع محافظ المنوفية استكمال الأعمال الإنشائية بمستشفى أشمون الجديدة على مساحة 7 أفدنة بتكلفة إجمالية " مليار و350 مليون جنيه " والتي ستخدم 950 ألف نسمة ،وذلك في إطار العمل على الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة ، كما تم متابعة أعمال قطع الفرمة بطريق 100 (أشمون - محلة سبك - أبو رقبة - شعشاع ) تمهيداً للبدء في أعمال وضع طبقة السن ورصفة خلال الأيام القادمة ، حيث سيتم رصف هذا الطريق بداية من كوبري القنطرة البيضاء وحتي مستشفى العربي بطول حوالي 4كم كمرحلة أولى.

يأتي هذا في إطار ما يقوم به محافظ المنوفية من متابعات مستمرة على كافة المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف علي نسب تنفيذ الأعمال وتذليل العقبات والدفع بمنظومة العمل للالتزام بالتوقيتات الزمنية لنهو المشروعات.