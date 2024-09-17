محافظ الشرقية يشهد توزيع 50 شنطة وأدوات مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية

بالشرقية - إيمان مهنى

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، احتفالية جمعية الأورمان بالشرقية والمقامة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بإشراف مديرية التضامن الاجتماعي ضمن حملة (فرحهم بشنطتهم) لتوزيع 50 شنطة مدرسية تضم الكراسات والأدوات المدرسية على الأطفال من الأسر الأولى بالرعاية، بمراحل التعليم بمراكز ومدن المحافظة دعماً لأبنائنا الطلاب من المستفيدين.

وأشاد المحافظ بالمبادرات الإنسانية النبيلة التي أطلقها رئيس الجمهورية وتوجيهاته لمؤسسات المجتمع المدني بمواصلة جهودها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز شبكة الحماية الإجتماعية من خلال دعم المواطنين الأكثر احتياجاً وخاصة في المناسبات والأعياد.

ومن جانبه، أشار إلى أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

بينما أوضح السيد الشوربجي مدير جمعية الأورمان بالشرقية، أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان قامت الجمعية بالتعاون مع المحافظة بتنظيم إحتفالية لتوزيع الشنط والأدوات المدرسية على الطلبة والطالبات ضمن الأسر الأولى بالرعاية تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي وذلك بالتزامن مع توزيع الشنط والأدوات المدرسية علي المستحقين بمراكز أولاد صقر وكفر صقر وصان الحجر وأبو حماد وديرب نجم والذي يأتي في إطار تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجا في مواجهة أعباء العام الدراسي ومستلزمات الدراسة وحماية أطفالهم من التسرب من التعليم.

وفي نهاية الاحتفالية حرص محافظ الشرقية على إلتقاط صورة تذكارية مع الطلاب والطالبات تشجيعا لهم على المثابرة واستذكار الدروس أولا بأول وصولا لتحقيق التفوق الدراسي.