محافظ الجيزة يفتتح مدرسة بحدائق أكتوبر وتوسعات مدارس بالعمرانية والدقى والعجوزة

كتبت – مرام محمد

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، مدرسة الفيروز الرسمية للغات بمدينة الفردوس بحدائق أكتوبر، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأشار المحافظ، خلال الافتتاح إلى أن المدرسة مقامة على مساحة 7380م2 وتضم 42 فصل تعليمي، إلى جانب مساحات مخصصة للأنشطة والفعاليات، والتي تعد إضافة مميزة للمنظومة التعليمية، في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية لرفع القدرة الاستيعابية لمدارس المحافظة وتقليل الاغتراب بين قطاعاتها.

وافتتح المحافظ أعمال التوسعة بمدرسة الأورمان الرسمية للتعليم الأساسي بالدقي، والتي أضافت 17 فصل جديد لطاقة المدرسة الاستيعابية.

كما افتتح محافظ الجيزة، أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة سيد الشهداء الابتدائية بالعجوزة، والتي تضمنت أعمال دهان وصيانة ودعم معامل المدرسة بالأجهزة والمعدات واستحداث صالة للألعاب الرياضية، وذلك ضمن مشروع تطوير منطقة ميت عقبة وشارع إبراهيم البعثي من خلال منحة من الاتحاد الأوروبي مفوضة إلى جهاز تنمية المشروعات والوكالة الفرنسية للتنمية.

وتابع المحافظ الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وصيانة 45 فصل دراسي بمدرسة الشهيد عقيد أحمد محمود شعبان بالعمرانية.

ووجه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ومدير هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة بضرورة المتابعة الدورية لكافة المنشآت والأبنية للحفاظ على أعمال التطوير والتأكد من الالتزام بجداول الصيانة الدورية وأعمال رفع الكفاءة لضمان تحقيق أقصى استفادة وتقليل الهدر.

وشدد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والجهات الأمنية لرفع كفاءة محيط المدارس ومنع الإشغالات استعدادًا لبداية العام الدراسي.

رافق المحافظ هند عبدالحليم نائب المحافظ، ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والمهندس هشام زين العابدين مدير عام هيئة الأبنية التعليمية فرع الجيزة، ورؤساء أحياء العجوزة والدقي والعمرانية، ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.



محافظ الجيزة يفتتح توسعات عدد من المدارس



محافظ الجيزة يفتتح مدرسة بحدائق أكتوبر



محافظ الجيزة يفتتح مدرسة بحدائق أكتوبر



محافظة الجيزة ترفع القدرات الاستيعابية للمدارس



محافظة الجيزة ترفع القدرات الاستيعابية للمدارس



محافظة الجيزة تستعد للعام الدراسي الجديد



محافظة الجيزة تستعد للعام الدراسي الجديد