محافظ الجيزة يفتتح اليوم معرض أهلا مدارس بشارع فيصل

كتبت - مرام محمد

يفتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، معرض "أهلًا مدارس" بأرض معرض الكتاب في شارع فيصل، لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2024/2025.

ويقام المعرض، الذي تنظمه محافظة الجيزة بالتعاون مع الغرفة التجارية على مساحة 2000م تقريبًا، ويشمل أقسامًا للأدوات المدرسية والمكتبية، والحقائب المدرسية، والملابس والأحذية، والسلع والمنتجات الغذائية.

ويستهدف معرض "أهلًا مدارس" توفير كل ما تحتاجه الأسرة، وكذلك كافة مستلزمات واحتياجات الطلاب والمُعلمين استعدادًا للعام الدراسى الجديد بأسعار مخفضة، إذ يطرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية بمراحل التعليم المختلفة بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، وذلك بمشاركة كبرى الشركات.