محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض أهلا مدارس بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد

الإسماعيلية -صبرى غانم

افتتح اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الثلاثاء، معرض أهلًا مدارس 2024، والذي يقام تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتوفير كافة احتياجات المواطنين من مستلزمات دراسية متنوعة وملابس للطلبة بأسعار مخفضة.

وذلك بحضور اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني للمحافظة، شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، محمد صابر رئيس حي ثالث، أعضاء الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أعضاء مجلس سيدات الأعمال، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

يشارك في المعرض الذي تنظمه الغرفة التجارية بالإسماعيلية بالتعاون مع مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسماعيلية، 80 عارض وعارضة يمثلون الشركات الكبرى وسيدات الأعمال، وذلك بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد.



ويتضمن المعرض طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة، بأسعار مخفضة تتراوح من 28 إلى 30٪ للتخفيف على الأسرة المصرية، مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية، وتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية والغرفة التجارية بمتابعة أسعار المنتجات المعروضة والالتزام بها حرصًا على تقديم أفضل المنتجات والمعروضات بنسب التخفيضات المعلنة للمواطنين طوال أيام المعرض.

وأكد "أكرم" أن مثل هذه المعارض من شأنها رفع العبء عن كاهل المواطنين، عن طريق توفير كافة مستلزمات المدارس وبأسعار مخفضة عن الأسواق التجارية، مشيدًا بتنوع المنتجات المعروضة والتي تشمل أيضًا المواد الغذائية والسلع الأساسية، الأسماك، الدواجن، اللحوم، والخضروات.

وأعرب محافظ الإسماعيلية عن سعادته بوجود عدد من العارضين الشباب، بجانب كبار السن الذين بلغوا سن المعاش، ولديهم الإصرار والعزيمة على العمل، بالإضافة لعدد كبير من سيدات الإسماعيلية.

ووجَّه "أكرم" الشكر لتجار الإسماعيلية، الذين وصفهم "بالوطنيين" لحرصهم على المشاركة بالمعرض وتقديم تخفيضات للمواطنين، موكدًا على سعادته بتواجده مع مواطني الإسماعيلية.

