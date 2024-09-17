محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق مبادرة "بداية" ويوافق على استضافة مؤتمر أدباء مصر

الإسماعيلية-صبرى غانم

شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي أقيمت امام ديوان عام محافظة الإسماعيلية بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتستهدف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" إتاحة طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية؛ من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع.

فى سياق متصل، استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الثلاثاء، الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ لبحث ومناقشة سبل التعاون بين محافظة الإسماعيلية ووزارة الثقافة، تزامنًا مع استعداد الإسماعيلية لانطلاق النسخة الرابعة والعشرين لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، واحتفالات المحافظة بالعيد القومي.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، مدير إدارة المهرجانات بهيئة قصور الثقافة، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، مدير عام ثقافة الإسماعيلية، مدير مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.

وخلال الاجتماع استعرض محافظ الإسماعيلية الاستعدادات النهائية لإقامة مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في نسخته الرابعة والعشرين، والذي من المقرر إقامته خلال الفترة من 2 حتى 7أكتوبر القادم.