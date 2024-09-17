كييف تبحث مع إستونيا سبل دعم صناعة الدفاع الأوكرانية

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ناقش وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، مع نظيره الإستوني هانو بيفكور، سبل دعم صناعة الدفاع الأوكرانية، ولا سيما شراء الطائرات بدون طيار والصواريخ الأوكرانية بعيدة المدى.



وأوضح وزير الدفاع الأوكراني -في تصريح أوردته وكالة أنباء "يوكراين فورم"- "ناقشنا سبل تعزيز التعاون بين بلدينا، وتم التركيز بشكل رئيسي على المشاريع الجديدة المحتملة التي تهدف إلى دعم صناعة الدفاع الأوكرانية وعلى وجه الخصوص، شراء الطائرات بدون طيار والصواريخ الأوكرانية بعيدة المدى".



وأضاف "نحن نقدر المساهمة التي قدمتها إستونيا بالفعل لتعزيز قدراتنا الدفاعية في الحرب، وكذلك انفتاح الجانب الإستوني على أشكال جديدة من التعاون". وأضاف وزير الدفاع الأوكراني "أنا ممتن بشدة لشعب وحكومة إستونيا والوزير بيفكور شخصياً على الدعم العسكري والسياسي والدبلوماسي لأوكرانيا".



يُشار إلى أنه في 6 سبتمبر الجاري، ناقش عمروف أيضاً مع وزراء دفاع الدنمارك والنرويج وهولندا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا فرصاً جديدة للإنتاج المشترك للأسلحة الأوكرانية.