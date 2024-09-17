قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 30 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ 30 فلسطينيا على الأقل وذلك منذ مساء أمس، وحتّى اليوم الثلاثاء، ضمن حملات الاعتقال المتواصلة في الضّفة الغربية المحتلة بوتيرة غير مسبوقة، وذلك في ضوء استمرار حرب الإبادة والعدوان الشامل بحقّ الفلسطينين.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن من بين المعتقلين زوجة الأمين العام للجبهة الشعبية، وسيدة أخرى، وطالبة بالإعلام في جامعة بيرزيت، بالإضافة إلى صحفي، مشيرة إلى أن عمليات الاعتقال توزعت على غالبية محافظات الضّفة، رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتدمير في منازل المواطنين.

يُشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات في الضّفة منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، بلغت أكثر من 10 آلاف و700 حالة اعتقال، شملت فئات المجتمع الفلسطينيّ كافة، علماً أنّ هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

في سياق آخر، اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها للمسجد الأقصى منذ السابع من أكتوبر 2023، من خلال تقييد دخول المصلّين المسلمين إليه، وعبر تشديد إجراءاتها عند أبوابه، ووضع السواتر الحديدية وتوقيف الوافدين إليه، وعرقلة دخولهم.

يذكر أن أكثر من 46293 مستعمرا اقتحموا المسجد الأقصى في الفترة ما بين السابع من أكتوبر 2023 والثامن من سبتمبر الجاري.