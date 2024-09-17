قتلى وجرحى بسبب حرائق الغابات فى البرتغال

أحمد علوى

لقي 3 من رجال الإطفاء حتفهم أثناء إخماد حريق غابات في شمال البرتغال الذي اجتاحته النيران منذ نهاية الأسبوع الماضي ليرتفع عدد القتلى إلى 7 أشخاص.

ودمرت الحرائق مساحات شاسعة من تلك الغابات التي احترقت منذ بداية الصيف وتسببت بسقوط قتلى وجرحى.

وقال قائد الحماية المدنية الوطنية أندريه فرنانديز للصحافيين إن عناصر الإطفاء الثلاثة، وهم امرأتان ورجل، حوصروا بسبب النيران بالقرب من نيلاس في منطقة فيسيو.

وحاصرت النيران نحو 4200 من عناصر الإطفاء يعملون على إخماد نحو خمسين حريقا مستعرة أججتها الرياح القوية في البرتغال حيث أصيب كذلك نحو خمسين شخصا بجروح أو حروق.

وقال ماريو سيلفستر، المسؤول في الحماية المدنية، إن الجبهة الأكثر إثارة للقلق تتعلق "بمجموعة من أربعة حرائق" يبلغ محيطها الإجمالي "أكثر من 100 كيلومتر" مستعرة في منطقة أفيرو في الشمال. وأضاف "ما زالت هناك قرى معرضة للخطر"، موضحا أن السلطات نظمت نحو خمسين عملية إجلاء للسكان.

وقدرت السلطات المساحة التي دمرتها الحرائق بحوالي 10 آلاف هكتار من الغابات والمساحات المغطاة بالشجيرات في بلدات أغويدا وألبيرغاريا أفيليا وسيفير دو فوغا وأوليفيرا دي أزيميس. وهذا يعادل المساحات التي احترقت في البرتغال منذ بداية الصيف وحتى الأسبوع الماضي.