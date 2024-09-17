فرق جامعة قناة السويس تتأهل للتصفيات النهائية فى أولمبياد الشركات الناشئة

الإسماعيلية-صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أنه بعد التصفيات الإقليمية التي أقيمت في جامعة الزقازيق، تمكنت ثلاثة فرق من أصل خمسة من مسار الطلاب في مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة من التأهل إلى التصفيات النهائية المؤهلة لبرنامج Gen Z، وهي : RoboFarm، Aquatech - Smart Fish، Sustainable Aqua Food.

و أضاف "مندور" أن التأهل للتصفيات النهائية هو إنجاز كبير، مجدداً دعمه للفرق المشاركة لضمان تحقيق نتائج متميزة.

تأتي المسابقة بإشراف عام الدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين و النوابغ.

وتابع الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الفرق المُصعده تستعد الآن للمنافسة مع جميع الجامعات للمشاركة في المعسكر النهائي الذي انطلق يوم السبت، 14 سبتمبر، في جامعة الجلالة.

وتابع الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الطلاب حصلوا على مجموعة من التدريبات المتقدمة وجلسات التوجيه لإعدادهم للمنافسات المقبلة.

وأضافت الدكتور أفنان بركات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين و النوابغ بجامعة قناة السويس أن المسابقة تعد فرصة رائعة لطلابنا لعرض مشاريعهم المبتكرة وتعزيز مهاراتهم.

يأتي هذا الإنجاز في إطار دعم وزارة التعليم العالي للابتكار والبحث العلمي في مصر، ويعكس التزام الجامعة بتطوير مهارات الطلاب وتعزيز ريادتهم في مجال الشركات الناشئة.

جدير بالذكر أن المسابقة يشارك بها 129 فريقًا من 52 جامعة على مستوى الجمهورية، وهي جامعات: القاهرة، عين شمس، الأزهر، إسكندرية، المنصورة، بني سويف، أسيوط، حلوان، طنطا، المنوفية، كفرالشيخ، قناة السويس، الفيوم، المنيا، الزقازيق، العريش، بورسعيد، السويس، الوادي الجديد، دمياط، دمنهور، جنوب الوادي، أسوان، النيل الدولية، مدينة زويل، مطروح، 6 أكتوبر، MSA أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، القاهرة الجديدة التكنولوجية، 6 أكتوبر التكنولوجية، هيرتفوردشاير، هيليوبولس، بدر، المصرية الروسية، مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدلتا التكنولوجية، المنصورة الجديدة، سمنود التكنولوجية، برج العرب التكنولوجية، الجلالة، سيناء، بدر بأسيوط، سفنكس، طيبة التكنولوجية، مصر الدولية، الجامعة الأمريكية، الجامعة البريطانية، المصرية الصينية، فاروس، حورس، أكاديمية الشروق، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا دمياط الجديدة.

تنتافس الفرق على فرص التميز والتأهل لبرنامج Gen-z التليفزيوني، حيث سيتم منح الفائزين في المسابقة النهائية جوائز قيمة وفرص احتضان مميزة تعزز من قدراتهم الإبداعية وتفتح لهم آفاقا جديدة.

