فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ: تنظيم 120 جلسة دوار لتوعية 5800 سيدة

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، 120 جلسة دوار، بمشاركة مديرية الأوقاف، بقرى مراكز كفر الشيخ والحامول وبيلا وقلين وفوه ودسوق والرياض، استهدف الجلسات توعية 5800 سيدة ورجل، وتضمن النقاش داخل الجلسات موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأبناء، بتوجيهات الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ.

أكدت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، يأتي ذلك إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بقرى حياة كريمة على مستوى الجمهورية، نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ.

وأضافت، لـ" اليوم السابع"، أن المجلس القومي للمرأة يعمل في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليم، مشيراً إلى أن برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" يستهدف توعية 10 ملايين مواطن بقضايا تنمية الأسرة.



احخدى جلسات الدوار بكفر الشيخ لتوعية السيدات



جلسة دوار بقرى اسحاقه



جلسة دوار بقرية أريمون



جلسة دوار بقرية الشمارقة



