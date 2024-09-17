عقب تنازل الأسرة.. السجن 3 سنوات لمتهم بقتل شقيقته بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار مدحت عبد الحميد أبو غنيم، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين فاروق سعد بسطويسي، وإيهاب فؤاد شعبان، ومحمد كمال الديب، وسكرتارية مجدي محمد غانم، بسجن المتهم بقتل شقيقه 3 سنوات، وذلك عقب تنازل الأسرة عن الاتهام، وكذلك تعديل القيد والوصف من جناية قتل عمد لضرب أفضى إلى موت.

تعود أحداث القضية والتي حملت رقم 8969 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة الحامول، والمقيدة برقم 1709 لسنة 2024، لقيام المتهم "ع. م. ا. ع" 27 عاما صنايعي كاوتش؛ لأنه في يوم 27 مايو 2024، تعدى على شقيقه رضا بآلة حادة" وهي منجل كبير الحجم، أحدث به إصابته التي تسببت في وفاته، بحسب ما ورد في تقرير الصفة التشريحية لتلقي الأجهزة الأمنية القبض عليه ويجري التحقيق معه لتبدأ اليوم محاكمته عما أسند من اتهامات.

وشهدت جلسة اليوم طلب دفاع المتهم بتعديل القيد والوصف من القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى موت بكون الواقعة مشاجرة، كما ورد في تحريات المباحث قرار الإحالة ليجري تعديل القيد والوصف إلى ذلك، وتقرر هيئة المحكمة تأجيل نظر القضية إلى المداولة لتقرر بعدها الحكم على المتهم بالسجن 3 سنوات، عما نسب إليه من اتهامات.