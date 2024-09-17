اليوم السابع
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عشرات المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 10:22 ص
عشرات المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المسجد الأقصى - أرشيفية
وكالات

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اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أفاد شهود عيان بأن عشرات المستوطنون اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها للمسجد الأقصى منذ السابع من أكتوبر 2023، من خلال تقييد دخول المصلّين إليه، وعبر تشديد إجراءاتها عند أبوابه، ووضع السواتر الحديدية وتوقيف الوافدين إليه، وعرقلة دخولهم.

يذكر أن أكثر من 46293 مستعمرا اقتحموا المسجد الأقصى في الفترة ما بين السابع أكتوبر 2023 والثامن من سبتمبر الجاري.







المسجد الأقصى

القدس

الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين




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