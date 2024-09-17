اليوم السابع
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عامل يحرق مصنعا فى أكتوبر بالمولوتوف بسبب طرده من العمل

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 11:02 ص
عامل يحرق مصنعا فى أكتوبر بالمولوتوف بسبب طرده من العمل حرق - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من (مالك مصنع ملابس "غير مرخص") بنشوب حريق بالمصنع " ملكه" ومشاهدة الأهالى لشخصان مجهولان ملثمان يقومان بإلقاء زجاجات "مولوتوف" على المصنع ولاذا بالهرب مما أدى إلى حدوث تلفيات بالمصنع وبعض المعدات .

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عامل سابق بالمصنع ، وعاطل) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لسابقة عمل أحدهما بالمصنع وطرده منه فقام بالإتفاق مع الثانى على إرتكاب الواقعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 







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