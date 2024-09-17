عامل يحرق مصنعا فى أكتوبر بالمولوتوف بسبب طرده من العمل

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من (مالك مصنع ملابس "غير مرخص") بنشوب حريق بالمصنع " ملكه" ومشاهدة الأهالى لشخصان مجهولان ملثمان يقومان بإلقاء زجاجات "مولوتوف" على المصنع ولاذا بالهرب مما أدى إلى حدوث تلفيات بالمصنع وبعض المعدات .

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عامل سابق بالمصنع ، وعاطل) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لسابقة عمل أحدهما بالمصنع وطرده منه فقام بالإتفاق مع الثانى على إرتكاب الواقعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.