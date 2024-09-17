اليوم السابع
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طقس غد حار رطب على أغلب الأنحاء والمحسوسة بالقاهرة والإسكندرية 36 درجة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 02:14 م
طقس غد حار رطب على أغلب الأنحاء والمحسوسة بالقاهرة والإسكندرية 36 درجة حالة الطقس - ارشيفية
كتبت – مرام محمد

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء 18 سبتمبر 2024، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما تتوقع أن تشهد الأجواء ليلًا وفي الصباح الباكر، طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يشهد، غدًا، شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهبوب رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدًا الأربعاء: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 33 والمحسوسة 36 والصغرى 23، ومطروح العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 والصغرى 24، وسوهاج العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 25، وقنا العظمى 37 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 26، وأسوان العظمى 38 درجة والمحسوسة 39 والصغرى 28.







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