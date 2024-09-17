ضبط 431 مخالفة بالمخابز والأسواق بتموين الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن علي حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية عن ضبط 431 مخالفة بالمخابز والأسواق بناء على التقارير المعروضة عليه من المنسق الإعلامي للمديرية الدكتور أحمد أبو الغيط، معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام، وتم تحرير محاضر بها، وجاء تفصيلها كالتالي:

أولا: في مجال الرقابة على المخابز تم تحرير 329 مخالفة كالآتي: (3 محاضر تجميع بطاقات بعدد 412 بطاقة، و 5 محاضر تجميع دقيق بقيمة 13 شيكارة، ومحضر إثبات مبيعات وهمية بقيمة 10950رغيفا، و 16 محضر عدم وجود قائمة بيانات، ومحضري عدم نظافة أدوات العجين، و 9 محاضر عدم إعطاء بون صرف، و 3 محاضر غلق بدون إذن، و 22 محضر عدم وجود سجل تفتيش، و 47 محضر تصرف في دقيق بقيمة 257 شيكارة، و 97 محضر عدم مطابقة للمواصفات، و 120 محضر نقص وزن ما بين 8 - 19 جم، و 4 محاضر توقف عن الإنتاج.

ثانيا: في مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 102مخالفة، كالتالي: (41 محضر عدم إعلان عن الأسعار، 30 محضر عدم وجود شهادة صحية، 10 محاضر ذبح خارج السلخانة، محضر عدم إعلان عن أسعار "مستودع غاز"، 2 محضر غش تجارى، 4 محاضر سلع بدون فواتير، 5 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى "سجائر"، محضري سلع مجهولة المصدر، 4 محاضر تجميع سلع تموينية، محضري مزاولة نشاط بدون ترخيص، محضر امتناع عن سداد الفروق التموينية).



المضبوطات: (120 كيلو لحم بلدي، 500 لتر منظفات، 67 علبة سجائر، 20 طن سكر، 20 كجم لحم بلدي، 10 لحم مفروم، 10 كجم لحم دواجن، 600 كالون، طن رز أبيض، طن علف، 150 كجم لحم مفروم، 50 كجم رنجة، 64 كجم بانيه، 65 كجم لحم بلدي، 50 لتر سولار، 2 اسطوانة غاز).

يأتي ذلك بناءاً على توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتحت إشراف على حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، وبمتابعة كلا من محمد زغلول، مدير عام إدارة الرقابة التموينية، والدكتورة شيماء الهندى، مدير عام شئون التجارة الداخلية.