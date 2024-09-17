ضبط سيدة بثت مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر الإنترنت

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية فى ضبط سيدة بالجيزة، لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء على تطبيق "تيك توك") فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات – لها معلومات جنائية) بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء العام وبثها عبر تطبيق "تيك توك" بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مادية.

عقب تقنين الاجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل وآثار تؤكد نشاطها الآثم"). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.