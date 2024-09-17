ضبط المتهم بمضايقة سيدة أجنبية فى قصر النيل

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية فى ضبط عامل لقيامه بإرتكاب واقعة تحرش بإحدى السيدات بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من عامل توصيل طلبات يعمل عن طريق أحد التطبيقات الذكية لقيامه عقب انصرافه من توصيل بعض الطلبات إليها بإرسال محادثات لها باللغة الإنجليزية على تطبيق "واتس آب" تضمنت عبارات وبعض الصور الخادشة للحياء.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بمحافظة الجيزة)، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.