سلطات اليابان تحذر المواطنين من إعصار "بولاسان"

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم الثلاثاء، المواطنين من إعصار "بولاسان" الذي من المتوقع أن يضرب محافظتي "أوكيناوا" و"كاجوشيما" خلال اليومين المقبلين.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن الهيئة قولها "إنه تم رصد الإعصار قرب الجزر اليابانية بالمحيط الهادئ صباح اليوم"، محذرة من أنه سيتسبب في هطول غزير للأمطار وضربات برق وحدوث فيضانات في المناطق المنخفضة.

ومن المتوقع أن تبلغ سرعة الرياح المصاحبة للإعصار 90 كيلومترا في الساعة كحد أقصى، ما سيتسبب في اضطرابات وأمواج عالية بسواحل المحافظتين.

يشار إلى أن دولا عديدة في آسيا وأوروبا تعاني حاليا من الآثار المدمرة لإعصاري "ياجي" و"بوريس" اللذين تسببا في مصرع وفقدان المئات، بالإضافة إلى وقوع خسائر كبيرة في المرافق والأراضي الزراعية.