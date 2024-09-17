سلسلة حملات تفتيشية على الجزارين وثلاجات اللحوم ببيطري الدقهلية.. صور

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور السيد الحسنين المتولي، وكيل الطب البيطري بالدقهلية عن قيام مجموعة من حملات التفتيش على الجزارين، وثلاجات حفظ اللحوم، بالإضافة إلى قافلة علاجية، منذ بداية الأسبوع، حيث قامت حملة تفتيشية بمركز ميت غمر على الجزارين، وثلاجات تبريد وحفظ اللحوم، بعضوية الدكتور أحمد الشربينى، والدكتور على الباز، أطباء التفتيش بالمديرية، أسفرت عن: تحرير محضر ذبح خارج السلخانة بإجمالى وزن 20 كجم لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي، و 2 محضر لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بإجمالى وزن 90 كجم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،

كما قامت حملة أخرى بمدينة ميت غمر برئاسة الدكتور سامح الدسوقى، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديريه الطب البيطرى بالدقهليه، وبعضوية الدكتور خالد عنبر، طبيب التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بالدقهلية، أسفرت عن: تحرير محضر بانيه وأجزاء دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمى بإجمالى وزن 350 كجم، ومحضر عينات لحوم مجمدة بوزن 50 كجم، وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة، وما تزال الحملات مستمرة للحفاظ على وصول طعام آمن خالي من مسببات الأمراض.



وأشار إلى قافلة علاجية مجانية بقرية الحاكمية، التابعة لإدارة صهرجت الكبرى بحضوره، وحضور الدكتور أحمد السباعى، المدير العام، الدكتور زكريا سعد، مدير إدارة الرعاية والعلاج، وبالتعاون مع محافظة الدقهلية، حيث تم تنفيذ برنامج القوافل العلاجية المجانية من قبل الدكتور قدرى توفيق، كبير أخصائيين بإدارة الرعاية، والدكتور أيمن عزام، مدير إدارة التناسليات، والدكتورة نيرفين لطفى من إدارة الإرشاد، كما تم تنظيم ندوات إرشادية للمربين عن أهمية التحصينات ضد الأمراض، والأوبئة، وضرورة الالتزام بالتسجيل، والترقيم؛ لتحقيق الاستفادة القصوى مما يقدمه الطب البيطري من خدمات في شتى القطاعات، وذلك بحضور الدكتور نبيل صبحى، مدير إدارة صهرجت الكبرى، وفريق أطباء الإدارة: الدكتور خالد عطا الله، والدكتورة راندا صلاح، الدكتورة هبة عبد المنعم، والدكتور رضا شوقى، والدكتور أحمد عبد الفتاح، وفريق أطباء من مستشفى بروك الخيري.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور ممتاز شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بضرورة تكثيف الحملات على محلات الجزارين وثلاجات حفظ اللحوم، والمطاعم، وتوجيهات الدكتور السيد الحسنين المتولي، وكيل الطب البيطري بالدقهلية، والدكتورة حنان أبو العطا، مدير عام الصحة والمجازر، والدكتور سامح الدسوقي، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وبالتنسيق مع على حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، ومدير مباحث الدقهلية.



التفتيش على اللحوم في الجزارات



جانب من التفتيش على الجزارين



جانب من التفتيش على ثلاجات اللحوم



جانب من القافلة العلاجية البيطرية بصهرجت الكبرى



جانب من فعاليات القافلة العلاجية البيطرية



