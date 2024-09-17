زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز بعد 11 عام زواج بسبب نفقة الأطفال

كتبت أسماء شلبي

أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بالخروج عن طاعته، ورفضها الصلح والتنازل عن تعنتها وتمكينه من رؤية أطفاله، ليؤكد:" زوجتى اشترطت وهى تعيش معى تحت سقف واحد أن تحصل على نفقات شهرية بـ 50 ألف جنيه، وعندما رفض شهرت بسمعتي، ولاحقتنى بالسب والقذف وجعلت حياتى جحيما".

وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بعد زواج دام 11 عاما: "رأيت العذاب على يديها، ورفضت السماح لى برؤية أولادي، ولاحقتنى بـ 7 دعاوى حبس وطالبتنى بسداد نفقات تتجاوز 50 ألف جنيه شهريا، وحاولت الحصول على حقوق أولادى بعد تدهور حالتهم النفسية بسبب تصرفات زوجتي، واعتادت على الإساءة لي، تعدت على بالضرب أمام الأطفال".

وتابع:" حاولت شكوتها لعائلتها ولكنهم رفضوا التدخل لحل الخلافات وطالبونى بالتنازل ووضع الميزانية بين يديها، لتقوم زوجتى بالادعاء على بضربها وأحدثت بنفسها إصابات ولكنى أثبت كذبها وتخطيطها لإلحاق الضرر المادى والمعنوى بي، ولاحقتها بدعاوى السب والقذف".

وأشار الزوج:"هددت بالسفر للخارج، لأقيم ضدها دعوى نشوز لإثبات ما لحق بى من أضرار، وإثبات رفضها كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، بخلاف تهديدها لى وتدمير حياتي، ومواصلتها ملاحقتى لإجبارى للتنازل عن حقوقي".

النفقة تستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج إضافة لكل المصاريف الأخرى)، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة.