اليوم السابع
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رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل محافظ الإسكندرية السابق

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 08:57 م
رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل محافظ الإسكندرية السابق جانب من اللقاء
كتب عبد الله محمود

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استقبل المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية السابق، والمستشار محمود حلمي الشريف، مساعد وزير العدل لإدارة الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.

وخلال اللقاء ثَمَّن المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس الهيئة، ما قام به اللواء محمد الشريف إبَّان فترة تولييه منصبه محافظاً للإسكندرية، وما قدمه من تعاون مثمر وبنَّاء كان له بالغ الأثر في تطوير واستحداث مقرات النيابة الإدارية داخل محافظة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور، محمد أبو ضيف ، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

 







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