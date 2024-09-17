رئيس جامعة بنى سويف: انعقاد الاختبار الأكاديمى للغة الإنجليزية 23 سبتمر

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، انعقاد الاختبار الأكاديمى رقم 141 يوم الإثنين الموافق 23 من شهر سبتمبر الجارى 2024، بحضور 150 باحثا، وسيعقد الامتحان بكلية الطب، جاء ذلك خلال ترأسة اجتماع اللجنة العليا للإشراف على مركز اللغات والترجمة، بحضور الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة فاطمة عاشور مصطفى مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع، استعراض الدكتور منصور ما تم إنجازه من الأعمال الأكاديمية خلال الفترة السابقة، حيث عقد الاختبار الأكاديمى رقم 139، يوم 23 يوليو، والاختبار رقم 140 يوم 27 أغسطس، بقاعة الاختبارات كلية الطب البشرى، وبلغ عدد الباحثين المشاركين 164و 154 باحث على التوالى، بالإضافة إلى انه تم ترجمة 16 وثيقة كلها باللغة الإنجليزية خلال شهر أغسطس الماضى، وتنوعت الوثائق بين شهادات التخرج وبيان درجات سنوات الدراسة وشهادات الميلاد.

كما ناقش الاجتماع التوسع فى الإعلان عن خدمات الترجمة داخل المركز للمجتمع حيث يوفر المركز خدمة تنافسية من حيث تكلفة الترجمة وكفاءة المترجمين، وسرعة الأداء مقارنة بالمراكز الخاصة المتواجدة فى محافظة بنى سويف وخارجها، كما سيتم الإعلان عن دورات تعلم اللغات المختلفة تزامنًا مع بداية العام الدراسى بكليات الجامعة، وسوف يتم الإعلان على الموقع الرسمى للمركز ومواقع التواصل الاجتماعى، وتوفير أماكن لهذه الدورات بشكل لا يتعارض مع سير العملية التعليمية للطلاب وهيئة التدريس والهيئة المعاونة المشاركة فى الدورات.