اليوم السابع
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رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال الصيانة بالمدن الجامعية قبل بداية العام الدراسى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 01:17 م
رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال الصيانة بالمدن الجامعية قبل بداية العام الدراسى جانب من الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية بالمدن الجامعية بكفر سعد لتفقد أعمال الصيانة بها، رافقه خلالها الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية.

 

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن الجامعة على تطوير المدن الجامعية بشكل مستمر ودائم لتكون مكانًا ملائمًا للإقامة والإعاشة وممارسة الأنشطة والهوايات الطلابية المختلفة لجميع الطلاب.

 

وخلال الجولة اطمأن "الجيزاوى"، علي أعمال الصيانة التي يتم تنفيذها داخل المدن الجامعية، مشيرا إلي أن إدارة الجامعة حريصة على المتابعة الدورية لأعمال الصيانة، والتجديد في جميع المرافق داخل الجامعة، ورفع كفاءة المنشآت، لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

 

ووجه رئيس الجامعة، بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والالتزام بالمواعيد المحددة المتفق عليها قبل بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025  .

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

خلال الجولة
خلال الجولة

 

 

خلال متابعة أعمال الصيانة
خلال متابعة أعمال الصيانة

 

 

رئيس الجامعة يتفقد المدن الجامعية
رئيس الجامعة يتفقد المدن الجامعية

 


 

 







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