اليوم السابع
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رئيس البرلمان اللبنانى يطالب المجتمع الدولى بلجم آلة الإرهاب الإسرائيلى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 08:51 م
رئيس البرلمان اللبنانى يطالب المجتمع الدولى بلجم آلة الإرهاب الإسرائيلى نبيه برى
إيمان حنا

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قال نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني، تعليقاً على العدوان الإسرائيلي السيبرانى الذي استهدف مناطق عديدة فى لبنان، ونتج عنه ما يزيد عن 2500 جريح؛ إن ما أقدمت عليه إسرائيل عصر اليوم لا يرقى إلى مستوى المجزرة فحسب، إنما هو جريمة حرب.

وطالب بري فى بيان أصدره البرلمان اللبنانى، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بتحرك عاجل للجم آلة الإرهاب الإسرائيلي التي إن استمرت على هذا النحو من التفلت والإجرام، فهي آخذة المنطقة والأمن والاستقرار الإقليميين نحو شر مستطير. 

وأضاف برى: "لم يعد جائزاً من المجتمع الدولي الاكتفاء بعبارات الإدانة والشجب والاستنكار، إن العالم بأسره مدعو إلى تحرك عاجل للجم آلة الإرهاب الإسرائيلي"، معربا عن أحر التعازى لأسر الشهداء.







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