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خريطة توزيع منهج العلوم للمرحلة الإعدادية للعام الدراسى 2025

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 10:38 ص
خريطة توزيع منهج العلوم للمرحلة الإعدادية للعام الدراسى 2025 وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج العلوم للمرحلة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2024/2025، والمقرر أن يبدأ في 21 سبتمبر 2024 وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي المعتمدة من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على توزيع منهج العلوم للمرحلة الإعدادي للصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي، بداية من شهر سبتمبر وحتي شهر ديسمبر حيث تم تخصيص شهر يناير للمراجعة العامة والامتحان العملي وامتحانات الفصل الدراسي الأول .

 

أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية، موضحا أن العام الدراسى الجديد يبدأ بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربى والقوميات 21 سبتمبر الجارى وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالى 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، على أن تبدأ الدراسة أو العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/ 5/ 2025، أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.

توزيع منهج العلوم للصف الأول الإعدادي
توزيع منهج العلوم للصف الأول الإعدادي

 

توزيع منهج العلوم للصف الثانى الإعدادي
توزيع منهج العلوم للصف الثانى الإعدادي

 

 
توزيع منهج العلوم للصف الثالث الإعدادي
توزيع منهج العلوم للصف الثالث الإعدادي

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25/ 1/ 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

 







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