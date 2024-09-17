خروج عامل التحويلة المتهم بحادث قطارين الزقازيق من المستشفى وخضوعه للتحقيق

الشرقية - إيمان مهنى

أكد مصدر طبي مسئول بمديرية الصحة بالشرقية، خروج عامل التحويلة المتهم فى حادث تصادم قطارين بالزقازيق، من المستشفى، الذى احتجز فيه جراء تعرضه لصدمة عصبية فور مشاهدة لحظة وقوع الحادث، ذلك بعد تحسن حالته.

وتواصل النيابة العامة، التحقيق للوقوف علي الأسباب الحقيقة التي أدت لوقوع الحادث، حيث خضع عامل التحويلة وسائقى القطارين، للتحقيق، واستعجال التقارير الفنية المشكلة من المهندسين المختصين لتحديد الأسباب الفنية.

كما استمعت لأقوال المصابين، حيث انتقل فور وقوع الحادث فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث و مستشفي الزقازيق الجامعي والأحرار التعليمي لسماع أقوالهم حول الحادث.

كانت قد شهدت مدينة الزقازيق حادث تصادم بين القطار رقم 336 القادم من المنصورة متجها إلى القاهرة والقطار رقم 281 المنطلق من الزقازيق متجهاً إلى الإسماعيلية أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق، والذى أسفر عن إصابة 52 شخصا، وتم نقلهم لمستشفيات جامعة الزقازيق ومستشفى الأحرار التعليمي وإحدى المستشفيات الخاصة فضلا عن وقوع 4 حالات وفاة.

