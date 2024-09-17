حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء بشارع مؤسسة الزكاة بحى المرج

كتب سيد الخلفاوى

قادت المهندسة مني البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، حملة مكبرة لتنفيذ إزالات فورية لمخالفات البناء بدون ترخيص بشارع مؤسسة الزكاة حي المرج، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لعدد من مخالفات البناء بدون ترخيص بشارع مؤسسة الزكاة حي المرج، وتم سحب الخلاطات والتحفظ ومصادرة معدات البناء ، جاء ذلك أثناء جولة للسيدة نائب المحافظ بنطاق الحي ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

شارك فى الحملة اللواء يحيي الأدغم سكرتير عام محافظة القاهرة و محمد فايز رئيس الحي بالتنسيق مع قسم الشرطة والأجهزة التنفيذية المعاونة وشرطة المرافق وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بالتصدي لكافة أنواع المخالفات وإزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون إستثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة وضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية ، على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها.

