اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 11:37 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حكومة التشيك توافق على نشر قوات من الجيش بالمناطق المتضررة من الفيضانات

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 11:06 ص
حكومة التشيك توافق على نشر قوات من الجيش بالمناطق المتضررة من الفيضانات فيضانات - أرشيفية
أ ش أ

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وافقت الحكومة التشيكية على نشر قوات من الجيش بالمناطق المتضررة من الفيضانات للمساعدة في جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.

ونقل راديو براج الدولي اليوم الثلاثاء، في نشرته الناطقة بالإنجليزية - عن وزيرة الدفاع التشيكية، يانا تشيرنوخوفا، قولها إنه بموجب هذه الموافقة، قد يتم استدعاء ما يصل إلى ألفي جندي للانضمام إلى جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى 31 أكتوبر المقبل.

وأضافت تشيرنوخوفا قائلة "مهمة الجيش واضحة وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدة المواطنين على التعاطي مع تداعيات الفيضانات بأسرع وقت ممكن".

يذكر أن الأمطار الغزيرة والفيضانات تعصف بالعديد من الدول أوروبية الأخرى منها بولندا ورومانيا وسلوفاكيا والنمسا.







حكومة التشيك

فيضانات

بولندا

امطار




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