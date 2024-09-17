اليوم السابع
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حقيقة عرض لوحة "د ب س- 2222” المميزة بسعر 2 مليار جنيه

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 11:06 ص
حقيقة عرض لوحة "د ب س- 2222” المميزة بسعر 2 مليار جنيه لوحة "د ب س- 2222”
كتب - أحمد عبد الهادى

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أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن مزايدة على عدة لوحات معدنية مميزة للسيارات، تحمل رقم (د ب س- 2222) وحتى الآن متزايد عليها 2 اشخاص، وسعرها وصل حتي الان 2 مليار و 90 الف جنيه، ويعتبر السعر المدون علي الموقع لهذه اللوحة هو غير حقيقي وهو عبارة عن خطا إلكتروني وسيتم اعادة تهيئته مجددا، حيث ان الأمر تكرر عدة مرات سابقا.

وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.
2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.
3- الضغط على "كون لوحتك الآن".
4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".
5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.
6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.

 







لوحة سيارة مزاد لوحات

لوحة مميزة

مزاد لوحات

مزاد لوحة مميزة

لوحة د ب س

2222”




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