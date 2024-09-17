حار رطب نهارا وشبوره خفيفة على محافظة سوهاج.. مباشر

سوهاج محمود مقبول

قدم تلفزيون اليوم السابع، صباح اليوم بث مباشر من محافظة سوهاج تحت عنوان "حار رطب نهارا وشبوره خفيفة .. حالة الطقس اليوم بسوهاج مباشر"، حيث تناول البث حالة الطقس اليوم والتي سجلت إرتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مع وجود شبورة مائية خفيفة على الطرق القريبة من المسطحات المائية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الثلاثاء الموافق 17/9/2024 فى مصر، إذ يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلًا.

وفيما يلي حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء حيث تأتى حالة الطقس نهارًا: يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، أما حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر فيسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وعن الظواهر الجوية هناك شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ورياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والارتبة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ودرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية، ودرجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 33، ودرجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 24 والعظمى 34 و درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 34، ودرجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 35، ودرجات الحرارة فى المنيا الصغرى 23 والعظمى 36، ودرجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 24 والعظمى 37، ودرجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 25 والعظمى 38، ودرجات الحرارة فى قنا الصغرى 27 والعظمى 41، ودرجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 40، ودرجات الحرارة فى أسوان الصغرى 28 والعظمى 42، ودرجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 27 والعظمى 40، ودرجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 28 والعظمى 41.



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