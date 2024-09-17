جولة لا تشمل إسرائيل.. فويس أوف أمريكا تعلق على زيارة بلينكن لمصر والمنطقة

كتبت : رباب فتحي

يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن إلى القاهرة المرتقبة فى زيارة وصفها موقع "صوت أمريكا" بمحاولة جديدة من واشنطن والشركاء الإقليميين الرئيسيين فى الشرق الأوسط لتقديم اقتراح منقح لوقف إطلاق النار فى غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين يوم الاثنين، "نواصل التواصل مع شركائنا فى المنطقة، وبشكل خاص مصر وقطر، حول ما سيحتويه هذا الاقتراح، والتأكد من أنه اقتراح يمكن أن يقود الأطراف إلى اتفاق نهائي".

ولم تقدم الولايات المتحدة جدولًا زمنيًا للاقتراح المنقح، على الرغم من أن المسئولين أشاروا إلى أنه سيتم تقديمه قريبًا. ويسعى الاقتراح إلى حل القضايا الرئيسية وراء الجمود المستمر منذ شهور فى المحادثات التى توسطت فيها الولايات المتحدة ومصر وقطر، بهدف تأمين هدنة بين إسرائيل وحماس وإطلاق سراح الرهائن المتبقين.

فى القاهرة، سيرأس بلينكن الجلسة الافتتاحية للحوار الاستراتيجى بين الولايات المتحدة ومصر مع وزير الخارجية المصرى بدر عبد العاطي. كما سيلتقى بلينكن مع القادة المصريين لمناقشة الجهود الرامية إلى تأمين وقف إطلاق النار فى غزة، وضمان إطلاق سراح جميع الرهائن، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى وتعزيز الأمن الإقليمى الأوسع، بحسب ميلر.

ومع ذلك، فإن رحلة بلينكن العاشرة إلى الشرق الأوسط منذ بدء الحرب لا تشمل التوقف فى إسرائيل لإجراء محادثات مع قادتها.

وفى وقت سابق من يوم الاثنين، التقى وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن مع يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس الوزراء السابق.

بعد الاجتماع فى وزارة الخارجية، قال لابيد للصحفيين أن إسرائيل بحاجة إلى صفقة رهائن وإنهاء الحرب فى غزة، مؤكدًا أنه لا ينبغى لأى عملية سياسية أو اضطرابات أن تؤثر على الصفقة. وحث لابيد الولايات المتحدة على عدم السماح لحماس "بالالتفاف على صفقة الرهائن".