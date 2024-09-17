جهات التحقيق تستجوب صاحب كيان تعليمي وهمى للنصب بشهادات مزورة

كتبت أمنية الموجى

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بإدارة كيان تعليمي وهمى واستغلاله فى النصب والاحتيال على الشباب راغبى الحصول على شهادات مزورة، والتأهل لاستكمال الدراسة خارج البلاد.

وتبين تورط المتهم فى إدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى مجال الاحتيالى على الطلبة راغبى الحصول على شهادات جامعية بزعم منح الدارسين شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، حيث قام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكن خلالها من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات والسفر للخارج والتحصل منهم على مبالغ مالية.

وواجهت الجهات المختصة بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت (كارنيهات مزاولة مهنة "مُقلدين" بأسماء أشخاص مختلفين "منسوبين لإحدى الجهات الحكومية"- شهادات باللغة الأجنبية منسوب صدورها لذات الأكاديمية تُفيد حصول المتدربين على دورات تدريبية فى تخصصات مختلفة - عدد من الكارنيهات المنسوبة للأكاديمية بأسماء الطلاب- مجموعة كبيرة من "استمارات تسجيل المتدربين" - أكلاشيهات باسم الأكاديمية- مبلغ مالى "متحصلات نشاطها الإجرامي"- طابعة متعددة الوظائف - أجهزة حاسب إلى محمول "لاب توب" بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تُشير إلى نشاطها الإجرامي).

وألقى القبض على شخص متهم بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" واتخاذه مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والاحتيال على راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم، وكذا الإعلان والترويج لنشاطه الإجرامى من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" لاستقطاب ضحاياه للاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وضبط بحوزته هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي"، وبمواجهته أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.