جامعة قناة السويس تُطلق أولى قوافل "بداية" إلى القنطرة غرب بالإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن انطلاق أولى قوافل المبادرة الرئاسية "بداية"، التى تهدف إلى تحسين النظام الصحى وتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال حملات توعوية وبرامج صحية وقوافل علاجية فى المحافظات.

وتعتبر هذه القافلة بداية سلسلة من الأنشطة التى تتبناها المبادرة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية و تنفذها جامعة قناة السويس وفقًا لجدول زمنى محدد.

ومن جانبها أشارت الدكتورة دينا أبو المعاطى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن هذه القافلة تمثل خطوة هامة فى إطار جهود الجامعة لتعزيز دورها المجتمعى وتلبية احتياجات المواطنين فى المناطق الأكثر احتياجًا، لافته إلى أن المبادرة بدأت العمل من 7 سبتمبر 2024 وتستمر لمدة 100 يوم فى جميع محافظات مصر.

وفى هذا الإطار، توجهت القافلة يوم الثلاثاء،، إلى قرية النصر بمركز ومدينة القنطرة غرب حيث تم زيارة عدد من المزارع التى تحتوى على محاصيل متنوعة مثل المانجو، ونخيل البلح، والبامية، والقثاء، والبرسيم، والباذنجان.

شهدت الزيارة تعددًا فى المشكلات الزراعية، حيث تم رصد حالات ذبول البرسيم الحجازى وتقزمه، وانتشار العفن الهبابى وسوسة نافخات الأفراز والجذوع فى المانجو، وتأثير الأملاح السلبى على نباتات البامية والقثاء.

كما لوحظ زيادة مستوى الملوحة فى مياه الرى والتربة، وما لها من تأثيرات سلبية على النباتات.

وقدمت كلية الزراعة بجامعة قناة السويس دعمًا هاما من خلال توزيع المبيدات الزراعية مجانًا على المزارعين.

وشملت الزيارة عدد سبع مزارع، حيث استفاد منها 27 مزارعًا، فى ذاك السياق، قدمت كلية التمريض جلسات إرشاد نفسى تناولت موضوعات مثل الانفعالات والضغط النفسى، والأمراض النفسية وكيفية الوقاية منها، وأضرار التدخين على الفرد والأسرة والمجتمع.

كما قدمت توعية حول مرض جدرى القرود والنزلات المعوية، وشملت الأنشطة تقديم الإسعافات الأولية لحالات ضربات الشمس والإغماء، واستهدفت هذه الخدمات 35 مواطنًا.

قدمت كلية التربية (قسم التربية الخاصة) دعمًا إضافيًا من خلال التركيز على المشكلات النفسية المتعلقة بالغلاء المعيشى وما يترتب عليه من صعوبات ومشكلات.

وفيما يخص صحة الحيوانات، قدمت كلية الطب البيطرى خدمات طبية لحوالى 202 حالة، شملت 22 بقرة، و30 ماعز، و150 داجنًا، لـ35 مستفيدًا. وتم علاج مشكلات تتعلق بالديدان الداخلية وسوء التغذية والمشاكل المعوية.

كما كشف تقرير كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة فى القافلة عن تقديم خدمات طبية شاملة ضمت عددًا من التخصصات: 57 حالة فى قسم العظام، حالة واحدة فى قسم الجراحة، 68 حالة فى قسم الرمد، 114 حالة فى قسم الجلدية، 80 حالة فى قسم الأطفال، 83 حالة فى قسم الأنف والأذن، 60 حالة فى قسم الباطنة، 70 حالة فى قسم طب الأسرة، 9 حالات فى قسم النساء، و50 حالة فى قسم الأسنان مع صرف الأدوية اللازمة لهم بالمحان.

أشرفت المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، خالد مطرود، مدير إدارة القوافل، على تنظيم القافلة.