جامعة بنى سويف تستعد للعام الجديد داخل لجان "المشروعات" و"البرمجيات" والبرامج الجديدة

بنى سويف - هانى فتحى

شهدت جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، استعدادات العام الجامعي الجديد بعيد اجتماعات اللجنة العليا لوحدة تصميم وتطوير البرمجيات، وإدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، وشعب اللغات والبرامج الجديدة، وذلك بحضور الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي، والدكتور هاني النشار مدير وحدة البرمجيات والمشروعات والدكتورة أميرة همام المنسق العام لشعب اللغات والبرامج الجديدة ، محمد سليم أمين عام الجامعة.

وخلال اجتماع إدارة المشروعات تم مناقشة تعزيز التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات بخصوص الاختبارات الإلكترونية ، وعدد من التقارير المالية، ومنصة الكتاب الجامعي، واستعراض احتياجات معامل التحول الرقمي من أجهزة وأثاث ، واستعراض حالة المولد الكهربائى بمجمع الاختبارات الإلكترونية، واستعراض أجندة الاجتماع الدوري للجنة التنفيذية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بمقر الجامعة المصرية الروسية.

وخلال اجتماع وحدة تطوير البرمجيات تم مناقشة طباعة كارنيهات الطلاب للعام الجامعي 2024/2025، وعمل الصيانة اللازمة لماكينات الطباعة بالوحدة ، وضرورة سرعة إنجاز المهام وتوفير كافة سبل الدعم لمطوري الوحدة، كما تم مناقشة اعتماد قاعة التدريب الملحقة بوحدة البرمجيات والذكاء الاصطناعي لتصبح قاعة امتحانات دولية.

وخلال اجتماع شعب اللغات، ناقش الاجتماع المذكرة المعروضة من عميد كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بشأن الموافقة على انضمام برنامج البكالوريوس " علوم ذوى الاحتياجات الخاصة وتكنولوجيا التعليم الرقمية" وبرنامج الدراسات العليا " " دكتوراه" برنامج خاص ضمن الشعب واللغات الجديدة، كما ناقش الاجتماع المذكرة المعروضة من عميد كلية الطب البيطري بشأن اعتماد قيمة الساعة لبرنامج تميز سلامة وتكنولوجيا الغذاء، كما تم مناقشة مقترح عمل يوم تعريفي لكل برنامج أو شعبة بالكليات.