توزيع 500 شنطة وأدوات مدرسية على الأولى بالرعاية بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الاحتفالية التي أقامها التحالف الوطني، وجمعية الأورمان بالتنسيق مع المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي، لتوزيع شنط المدارس للأطفال بمستلزماتها مجانًا على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف مراكز المحافظة، ضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وضمن حملة "فرحهم بشنتطتهم"، حيث تم توزيع 500 شنطة وأدوات مدرسية بالقرى والمراكز، وذلك بحضور المحاسب السيد مسلم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، والمحاسب عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

قدم محافظ كفر الشيخ، التهاني لأطفالنا بمناسبة العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عامًا مليئًا بالنجاح والتفوق، وأن يكونوا من الأوائل دائمًا، داعيًا الجميع إلى التكاتف والتعاون في دعم أبنائنا، موجهًا الشكر لجمعية الأورمان ولكل القائمين على رعايتهم.

كلف محافظ كفر الشيخ، بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية بالمحافظة وكفالة الأيتام والأولى بالرعاية، حرصًا على تربيتهم في جو تسوده العزة والرحمة والالتزام بقواعد القيم الإنسانية والأخلاق لبناء المجتمع، لافتًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وصف أي بيت يكرم يتيمًا بأنه خير بيت على وجه الأرض، مؤكدًا على رعاية الأيتام ودعمهم وحسن الرعاية المقدمة لهم.



توزيع الشنط



جانب من احتفالية توزيع الهدايا على الطلاب



جانب من الاحتفالية



طفل يقبل محافظ كفر الشيخ



محافظ كفر الشيخ يوزع مستلزمات المدارس مجانا على الأيتام



محافظ كفر الشيخ يهنئ الطلاب بالعام الدراسي الجديد