"تموين الدقهلية" تعلن عن وظيفة شاغرة لمنصب مدير عام شئون التجارة بالمديرية

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية عن وظيفة شاغرة بمجموعة الوظائف التخصصية القيادية ضمن وظائف التجارة الداخلية بالمديرية، التي تتطلب مجموعة من المهارات الأساسية، والفنية، بالإضافة إلى الخبرة، وتفصيلها كالتالي:

• المهارات الأساسية:

- يقوم بالمتابعة والإشراف على تحديد حصص الإدارات التموينية من السلع المختلفة الغير غذائية في حدود الحصة المقررة للمحافظة طبقا للأسس، التي تضعها جهات الاختصاص في هذا الشأن

- يشرف على تنفيذ القانون 48/1941 الخاص بقمع الغش التجاري، والتدليس المعدل بالقانون 152لسنة 1949، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ القانون 57/79 المعدل بالقانون 205/56، والقانون رقم 69 لسنة 59 م الخاص بالمعاملات التجارية.

• المهارات الفنية:

- القدرة على القيادة والتوجيه.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

• سنوات الخبرة:

- قضاء مدة بينية مقدارها عام واحد على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى له مباشرة أول، أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

ويتضمن التدريب اللازم لشغل الوظيفة اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة طبقاً لأحكام القانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، كما يجب أن يكون لدى المتقدم مؤهل عالى مناسب لطبيعة العمل.

أما عن المستندات المطلوبة فهي: (بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من الجهة التابع لها بها المؤهل العلمي، المؤهلات الإضافية، الخبرة النوعية والزمنية، الوظائف الإشرافية التي مارسها، تقارير الكفاية، الدورات التدريبية ومدتها ونوعها ومكانها، العلاوات التشجيعية، خطابات الشكر والتقدير، الجزاءات إن وجدت، شهادة قانونية معتمدة ومختومة وأي بيانات أخرى)، بالإضافة إلى بيان بأبرز إنجازاته، وإسهامات المتقدم لها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك، ومقترح وافى لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية؛ لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة، التي تحكم العمل، وتبسيط إجراءاته، ويراعى في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافا محددة زمنية، وقابلة للقياس، والتطبيق، ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات البشرية، والمادية المتاحة.



وأوضحت المديرية أن آخر موعد للتقدم هو 15 أكتوبر المقبل، وعلى من يرغب في شغل هذه الوظيفة أن يتقدم بطلب باسم السيد الدكتور الوزير/ محافظ الدقهلية، وتسليمه باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات، ومقرها ديوان عام محافظة الدقهلية بالإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، ومرفقا به 6 صور شخصية حديثة مقاس 4 × 6 ، و 7 ملفات (أصل + 6 صور).