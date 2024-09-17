تمديد الموعد النهائي للانتخابات المحلية في مدغشقر لقلة عدد المرشحين

أ ش أ

أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في مدغشقر، تمديد الموعد النهائي لتقديم أوراق المرشحين في الانتخابات البلدية والمحلية، المقرر إجراؤها في 11 ديسمبر المقبل، لمدة أسبوع واحد، حتى 26 سبتمبر 2024؛ وذلك لقلة عدد المرشحين.

وأكدت اللجنة الانتخابية- في بيان، أورده "راديو فرنسا الدولي"، في نشرته الإفريقية- أن هذا التمديد لن يؤثر على موعد الاقتراع.

من جانبه.. قال المقرر العام للجنة الانتخابية "سوافا أندرياماروتافيكا": "وفقا لما إن من بين ما يقرب من 1700 بلدية في الجزيرة، تم تقديم 79 ملف ترشح فقط".

بدوره.. قال رئيس بلدية إيميرينسياتوسيكا "باريسوا أندريابولاناريفو": "اعتاد السياسيون في مدغشقر تقديم ترشيحاتهم في اللحظة الأخيرة. لذا أؤكد لكم أنه سيكون هناك مرشحون لكل البلديات.