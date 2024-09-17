اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 12:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تعرف على محور "الزقازيق- السنبلاوين" بعد الانتهاء منه بطول 37.5 كيلو.. صور

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 10:00 ص
تعرف على محور "الزقازيق- السنبلاوين" بعد الانتهاء منه بطول 37.5 كيلو.. صور محور الزقازيق السنبلاوين
الدقهليه شريف الديب

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يعد محور الزقازيق السنبلاوين الذي تم الانتهاء منه حلقة الوصل بين محافظة الشرقية بمحافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ

ويعد محور من أهم المشروعات التى تمت بين محافظة الدقهلية والشرقية وقد تم تنفيذه من قبل وزارة النقل، بطول 37.5 كم، و بعرض 25 مترا مع وجود طريقي خدمة على جانبى الطريق لخدمة المزارعين، بواقع 3 حارة مرورية لكل اتجاه، بتكلفة إجمالية للمرحلتين مليار و787 مليون جنيه، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية من المشروع، بطول 37.5 ، والتى بدأت من الزقازيق حتى ديرب نجم. و المرحلة الثانية من بطول 17.5 كم، وذلك من ديرب نجم حتى السنبلاوين، كما تم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال الصناعية للمرحلتين الأولى والثانية، بواقع 66 عملا صناعيا (24) كوبرى و (38) نفقا وعدد (4) برابخ.

 

المحور (1)
المحور 

 

المحور (2)
المحور  

 

جانب من محور الزقازيق السنبلاوين (1)
جانب من محور الزقازيق السنبلاوين 

 

 

جانب من محور الزقازيق السنبلاوين (2)
جانب من محور الزقازيق السنبلاوين 

 

 

محور الزقازيق السنبلاوين (1)
محور الزقازيق السنبلاوين 

 

 

محور الزقازيق السنبلاوين (2)
محور الزقازيق السنبلاوين 

 


 







الدقهلية

محافظة الدقهلية

محور الزقازيق السنبلاوين

اخبار الدقهلية




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