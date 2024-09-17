اليوم السابع
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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب فى مشاجرة بالزيتون لـ8 أكتوبر

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 12:20 م
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب فى مشاجرة بالزيتون لـ8 أكتوبر محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب فى مشاجرة، لجلسة 8 اكتوبر، حيث اعترف المتهمون بارتكاب الجريمة.

تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتسببين في مقتل طالب جامعي، بعد تعرضه لجرح طعني في مشاجرة بمنطقة الزيتون.

وتبين وقوع مشاجرة بين كل من طرف أول (المتوفى ونجلى خالته)، طرف ثان (عاطل – اثنين من أصدقائه)، بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثانى، وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته، وتعدى أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام آلة حادة ونتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.







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