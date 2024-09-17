تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدى على سائق تاكسى فى سموحة لجلسة 1 أكتوبر

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت محكمة جنح سيدي جابر اليوم الثلاثاء ، تأجيل محاكمة المتهمين في المشاجرة مع سائق تاكسي ، كانت جهات التحقيق إحالة متهم إلى محكمة الجنايات وآخرين إلى محكمة الجنح في التعدي على سائق تاكسي وضرب أفضي للموت لعامل دليفري بمنطقة سموحة،وذلك لجلسة 1 أكتوبر المقبل، لضمن أوراق قضية الجناية مع استمرار حبس المتهمين .

بدأت الواقعة في القضية رقم 17166 لسنة 2024 جنح سيدي جابر ، بتلقى قسم شرطة سيدى جابر إخطارا من شرطة النجدة بوجود حادث دهس ومصاب فى منطقة سموحة دائرة القسم، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود شاب فى العقد الثانى من العمر يدعى" أ.س" مصاب بإصابات عديدة ولا يمكن استجوابه، وجرى نقله إلى مستشفى خاص تحت تصرف النيابة العامة وتوفى متأثر بإصابته.

وبسؤال الشهود قرروا حدوث مشاجرة بين مستقلى سيارة ملاكى وبين سائق سيارة تاكسي، وعند انطلاق السيارة الملاكى بسرعة اصطدم بعامل دليفرى الذى تعلق بالسيارة، إلا أن قائدها رفض التوقف وسحل العامل لمسافة أمتار.

وأضاف الشهود، أن قائد السيارة كان يجلس شخص آخر بجانبه وآخرين ، رفضا التوقف معرضين حياة العامل للخطر إلا أن المارة تمكنوا من محاصرة السيارة وإجبار قائدها على التوقف وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق التى أصدرت قراراها بحالة أوراق القضية للمحكمة المختصة.



