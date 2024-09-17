اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 11:14 ص
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بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسها.. 5 وسائل حديثة لتقديم شكوى للنيابة الإدارية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 09:00 ص
بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسها.. 5 وسائل حديثة لتقديم شكوى للنيابة الإدارية النيابة الإدارية
كتب بهجت أبو ضيف

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احتفلت النيابة الإدارية، بمرور 70 عاما على تأسيسها، ومباشرتها رسالتها المقدسة في مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى دورها الهام في حماية الموظف العام من فساد أو تعنت رؤساؤه،، لكونها هيئة قضائية تتمتع بالاستقلال التام عن السلطة التنفيذية، وتتمتع أيضا بالحيدة والنزاهة.


وتوفر النيابة الإدارية، مجموعة من الوسائل أمام المواطنين، لتقديم الشكاوى لها، سواء وسائل تقليدية بالتوجه إلى مقر الهيئة بمدينة 6 أكتوبر، أو من خلال إرسال الشكوى عبر البريد العادي، أو من خلال الإبلاغ عن طريق الخط الساخن 16117.


ووفرت النيابة الإدارية 5 وسائل حديثة لتلقى الشكاوى من المواطنين وهي
- البريد الإلكتروني الرسمي لمنظومة الشكاوى shakwa@ap.gov.eg
- الرقم المخصص على تطبيق "WhatsApp": 01050601888
- الرقم المخصص على تطبيق "Telegram": 1411
- الرقم المخصص للرسائل القصيرة التفاعلية: 1411
- من خلال تطبيق "الشكاوى الحكومية وقياس الأداء".
 







النيابة الإدارية

تأسيس النيابة الإدارية

شكاوى النيابة الإدارية

تقديم شكوى للنيابة الإدارية




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