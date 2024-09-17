بمشاركة 500 طفل مسيرة مشى احتفالا بانطلاق مبادرة "بداية جديدة" بكفر الشيخ

كفر الشيخ-محمد سليمان

شارك 500 طفل في مسيرة للموهوبين من المشروعات التجريبية للنشء من مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، من فرق الكورال والموسيقى والمسرح وفتيات ريحانة والكشفيين والهوايات الرياضية، في إطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بحضور اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور إبراهيم شلبي، ممثل وزارة الشباب والرياضة.

وانضمت المسيرة لاصطفاف القطاعات الخدمية أمام ديوان المحافظة والميدان المحيط بها، ضمت المسيرة موهوبي المشروعات التجريبية بمراكز الشباب، وأعضاء الفرق الكشفية وأعضاء مشروع شباب يدير شباب لتنظيم الحدث، بحضور مديري الإدارات الفنية والعلاقات العامة والمكتب الفني وفرق عمل الإدارات بالمديرية ومديري الإدارات الفرعية ومدربي الشعب التجريبية للنشء.