بعد محاولة الاغتيال.. حملة ترامب تؤكد التزامه بالجولات الانتخابية ولعب الجولف

كتبت نهال أبو السعود

أكدت حملة دونالد ترامب المرشح الجمهورى فى انتخابات أمريكا المقرر عقدها نوفمبر المقبل بعد محاولة الاغتيال الثانية خلال شهرين، إن الرئيس السابق ملتزم بكل مواعيد الجولات الانتخابية المخطط لها هذا الأسبوع ومن المحتمل أيضا ان يعاود لعب الجولف.

والتقى ترامب مع القائم بأعمال رئيس جهاز الخدمة السرية الامريكي في منزله في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وأجرى مقابلة إعلامية، وأشار إلى الحادث مرة واحدة على موقع تروث سوشيال في منشور كتب فيه: " أود أن أشكر الجميع على اهتمامكم وتمنياتكم الطيبة - لقد كان يومًا مثيرًا للاهتمام بالتأكيد! والأهم من ذلك، أود أن أشكر جهاز الخدمة السرية الأمريكي، ورئيس الشرطة ريك برادشو ومكتبه المكون من الوطنيين الشجعان والمخلصين، وجميع أجهزة إنفاذ القانون، على العمل الرائع الذي تم إنجازه اليوم للحفاظ على سلامتي، بصفتي الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، والمرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة. كانت المهمة المنجزة رائعة للغاية. أنا فخور جدًا بكوني أمريكيًا!"

وفي مقابلة مع فوكس نيوز، قال ترامب إن المسلح المشتبه به كان يتصرف بناء على "لغة تحريضية للغاية" من جانب الديمقراطيين، وهي التعليقات التي أعقبها لاحقاً في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب: "بسبب هذا الخطاب الشيوعي اليساري، تتطاير الرصاصات، وسوف يزداد الأمر سوءاً".

وأرسلت حملة ترامب عبر البريد الالكتروني بيانا يسلط الضوء على التعليقات السابقة للمرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة كامالا هاريس والرئيس جو بايدن وديمقراطيين واعتبرها السبب في دفع المشتبه به لتنفيذ محاولة الاغتيال.

على الجانب الآخر، وصفت هاريس وديمقراطيون آخرون ترامب بأنه "خطر على الديمقراطية الأمريكية"، مشيرين إلى جهوده لقلب هزيمته في انتخابات عام 2020، والتي أدت إلى احداث اقتحام الكونجرس في 6 يناير 2021.

بعد المحاولة السابقة لـ اغتيال ترامب خلال تجمع انتخابى فى 13 يوليو فى بتلر بولاية بنسلفانيا، أوقفت حملته لفترة وجيزة التجمعات الخارجية، والآن يتحدث المرشح الجمهوري في التجمعات الانتخابية محاطاً بالزجاج المضاد للرصاص، ومن المقرر أن يمضي الرئيس السابق قدماً في تجمعاته.