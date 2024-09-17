اليوم السابع
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بدء تسكين الطلاب القدامى بمدن سوهاج الجامعية الأحد القادم

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 11:01 ص
بدء تسكين الطلاب القدامى بمدن سوهاج الجامعية الأحد القادم جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أعلنت جامعة سوهاج عن بدء تسكين الطلاب القدامى بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2024- 2025 يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر الجاري، حيث تمت الموافقة على قبول الطلاب القدامى ساكنى العام السابق والحاصلين على تقدير عام جيد جداً فأعلى، صرح بذلك الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن عدد الطلاب القدامي المستهدف تسكينهم 2320 طالب وطالبة، وأن تسكين الطلاب القدامى سيكون بالمدينة الجامعية طالبات بمقر الجامعة القديم، وسيتمر التسكين لمدة 5 أيام بدأً من يوم الأحد الموافق 22 وحتي الخميس الموافق  26 من نفس الشهر.

وأوضح حامد الخولى مدير عام المدن الجامعية أنه تم تخصيص ثلاثة أيام للطالبات ويومان للطلاب، كما تم توزيع الكليات على هذه الأيام وعمل جدول زمنى للتسكين بذلك، تفادياً للازدحام الشديد وتسهيلاً على الطلاب وأولياء الأمور إنهاء إجراءات التسكين فى سهولة ويسر ،كما أضاف ان كافة إجراءات التسكين بالمدن الجامعية تم رفعها على موقع الزهراء للمدن الجامعية.







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